Reggiana-Palermo, le formazioni ufficiali: novità nel centrocampo rosa

Calcio d’inizio in programma alle 20:30 al Mapei Stadium

Queste le formazioni ufficiali di Reggiana-Palermo, gara valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie B in programma alle ore 20.30 al Mapei Stadium.



L’allenatore dei rosanero Eugenio Corini schiera dal primo minuto Lund sulla corsia mancina e opta per Segre dal primo minuto lasciando Stulac in panchina: in cabina di regia c’è Claudio Gomes nel 4-3-3 dei siciliani.

REGGIANA: 22 Bardi, 3 Pieragnolo, 4 Rozzio (cap.), 17 Libutti, 23 Pettinari, 27 Marcandalli, 30 Vergara, 42 Bianco, 77 Kabashi, 80 Girma, 90 Portanova.

A disposizione: 1 Sposito, 12 Satalino, 7 Varela, 8 Cigarini, 10 Lanini, 14 Shaibu, 15 Fiamozzi, 19 Romagna, 24 Nardi, 31 Sampirisi, 39 Cavallini.

Allenatore: Nesta.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 11 Insigne, 20 Vasic, 32 Ceccaroni, 37 Mateju.

A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 53 Henderson.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Tremolada (Monza).

Assistenti: Dei Giudici (Latina) – Longo (Paola).

Quarto Ufficiale: Nicolini (Brescia).

VAR: Maggioni (Lecco).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).