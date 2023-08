Le pagelle di Reggiana-Palermo: bene Lucioni e Segre, Gomes non brilla

I voti dei giocatori rosanero al termine della sfida vinta contro gli uomini di Nesta

PALERMO – Prima gioia in campionato per il Palermo che, dopo il pareggio di Bari, conquista i tre punti sul campo della Reggiana di Nesta. Dopo la rete di Lucioni nel primo tempo, i padroni di casa sono riusciti a trovare il pari con Lanini nonostante l’uomo in meno ma i rosa salgono in cattedra e trovano le reti di Segre e Soleri per il 3-1 finale in favore dei rosanero di Corini.

Di seguito i voti del Palermo:

PIGLIACELLI: Chiamato pochissimo in causa nel corso del match, compie una parata efficace su Pieragnolo nel primo tempo e non può fare nulla sul tiro ravvicinato di Lanini per il gol della Reggiana. VOTO: 6

MATEJU: Nel primo tempo la Reggiana trova spazi in profondità e va in difficoltà sulle veloci ripartenze dei padroni di casa, meglio nella ripresa con qualche timido segnale di aiuto anche in fase offensiva ma non basta per guadagnare la sufficienza. VOTO: 5,5

LUCIONI: Si conferma leader difensivo e un vero e proprio muro, ha anche il merito di sbloccare il match facendosi trovare pronto sulla respinta corta di Bardi. VOTO: 7

CECCARONI: Pulito e ordinato, soffre poco le incursioni degli attaccanti avversari e si dimostra un’ottima spalla di Lucioni. VOTO: 6

LUND: Il terzino danese conferma quanto di buono visto contro il Melita mostrando buon senso della posizione, interventi anche delicati e forte proiezione offensiva a supporto dei compagni propiziando il gol di Lucioni. VOTO: 6,5

dal 72’ AURELIO: Entra nel momento migliore dei rosa, non soffre particolarmente in difesa ma spedisce alto un ottimo pallone di Henderson. VOTO: 6

SEGRE: Nel primo tempo aiuta la mediana a sporcare le linee di passaggio della Reggiana e procura l’espulsione di Marcandalli, nella ripresa trova gli spazi giusti e sale in cattedra collezionando l’azione e il gol del 2-1 che apre la strada alla vittoria rosanero. VOTO: 7

dal 91′ STULAC S.V.

GOMES: Partita difficile da giudicare per il centrocampista francese che sporca tanti palloni ma non riesce a fare gran filtro soprattutto nel primo tempo. Meglio nella ripresa anche se ha sulle spalle la posizione che tiene in gioco Lanini per il gol della Reggiana. VOTO: 5,5

VASIC: Partita non brillante ma sufficiente per il giovane centrocampista, poco presente in avanti rispetto alle prime uscite stagionali ma utile soprattutto in fase di costruzione della manovra. VOTO: 6

dal 72’ HENDERSON: Buon ingresso in campo per l’ex Empoli alla sua prima presenza in rosanero, prima va vicino al gol e serve uno splendido pallone non sfruttato da Aurelio. VOTO: 6

INSIGNE: Molto in ombra nel primo tempo ma ottimo ingresso in campo nella ripresa, molto più nel vivo dell’azione e protagonista di qualche ripartenza importante e qualche bel pallone in area. Voto media dei due tempi. VOTO: 6

BRUNORI: Partita molto sacrificata per il bomber rosanero, tanto lavoro di sponda e poche reali occasioni per rendersi pericoloso ma nel complesso non ha particolari demeriti. VOTO: 6

dal 91′ SOLERI: Entra e segna: la solita sentenza di Edoardo Soleri. VOTO: 6,5

DI MARIANO: Tanta dedizione ma poca sostanza nel primo tempo, sale però in cattedra nella ripresa rendendosi spesso pericoloso con qualche bel filtrante e realizzando l’assist per il gol di Segre. VOTO 6,5

dal 80’ VALENTE: Il suo ingresso in campo porta freschezza sulla corsia di sinistra e si rende protagonista dell’assist per il gol nel finale di Soleri. VOTO: 6,5

CORINI: Schiera a sorpresa Segre dal primo minuto e, nel computo totale del match, si rivela la carta vincente. Nel primo tempo i rosa, per via della natura offensiva delle due mezzali e la forte spinta sulle fasce, lasciano non pochi spazi alla Reggiana che non vengono sfruttati. Decisamente meglio nella ripresa, con l’uomo in meno e maggiore qualità soprattutto dagli esterni. VOTO: 6,5