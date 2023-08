Corini sbotta in conferenza: “Mi sono rotto dei giudizi negativi!”

"Siamo alla prima di campionato, c’è un interno percorso, godetevelo!"

5' DI LETTURA

La vigilia di Reggiana-Palermo si apre con l’annuncio ufficiale dell’ultimo arrivo in casa rosanero: il centrocampista Liam Henderson è un nuovo calciatore dei siciliani. Il tecnico dei rosanero Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara in programma domani e degli ultimi approdi in rosa in ottica calciomercato. Una conferenza rivelatasi abbastanza accesa, con l’allenatore del club di viale del Fante che ha spiegato con decisione alcuni concetti in merito al campionato appena iniziato.

“Buttaro ieri ha avuto uno scontro di gioco e gli si è girata la caviglia – dice, intanto, il tecnico in merito all’infortunio dell’esterno basso -. Speriamo in circa un mese di poterlo recuperare, in ottica mercato ne parlerò con la società ma fortunatamente non sembra un infortunio grave. C’è da considerare anche la sosta per le nazionali”.

“Le partite perfette non esistono, ci sono sempre gli avversari – spiega Corini tornando sulla gara contro il Bari -. Abbiamo affrontato nelle prime due partite le finaliste dei play-off di Serie B dell’anno scorso. Dobbiamo accettare anche qualche rischio, era la prima di campionato contro il Bari. Potevamo sicuramente far meglio, nella ripresa abbiamo approcciato bene la gara. Loro coprivano il centro ovviamente e abbiamo sbagliato un rigore. Mi sono rotto anche le scatole perché ci sono sempre giudizi negativi. Siamo alla prima di campionato, c’è un interno percorso, godetevelo! Date modo di lavorare, cercate di capire dove stiamo arrivando. Ce la metteremo tutta per lottare, ma non estremizzate sempre tutto. E’ incredibile, prendo una frase che dico sempre ai miei giocatori: ‘ma tu aiuti o giudichi?’. Andiamo a Reggio Emilia e faremo il meglio per vincere, basta!”, sbotta Corini.

Sul terzino mancino da poco arrivato in rosanero, Corini dice la sua: “Lund ha colmato una lacuna palese, ci siamo adattati con Ceccaroni che ha fatto molto bene la sua parte. Mancava un giocatore per infortunio e adesso per fortuna li abbiamo entrambi. Cerchiamo di ottimizzare le risorse e dal punto di vista del mercato vogliamo migliorare la rosa. Henderson va a sostituire Saric, stiamo lavorando ancora sul mercato come anticipato. In questi giorni aspettiamoci qualcosa. L’idea è creare una squadra camaleontica e che abbia lettura id gioco e aggressività”.

“Henderson ha fatto 10-12 partite come trequartista ma si adatta bene anche in mezzo al campo. E’ un giocatore duttile, che lavora e corre. Ha anche attitudini offensive”, dice il tecnico sull’ultimo acquisto del Palermo.

“Decidete voi se il pareggio era buono o no. Ribadisco quanto detto prima, abbiamo affrontato una squadra di valore. Cerchiamo di avere una visione più ampia. Rispetto all’anno scorso ritengo di avere una squadra più forte”, prosegue l’allenatore dei rosanero. “Sulla passione del pubblico rosanero non metto mano. Sull’amore del tifosi verso la maglia non discuto, tutti vorremmo un figlio laureato. A volte succede e a volte no, ma gli vuoi bene comunque. Non si può creare una situazione di stress dopo una giornata soltanto con un pareggio. Godiamoci e il percorso, chiedo di sostenere, non di non criticare”

Sull’avversario

“La Reggiana è una buonissima squadra, è subentrato Nesta e hanno fatto un’ottima Coppa Italia. Hanno recuperato due gol a Como, sono neopromossi e hanno una squadra preparata. Sarà una partita difficile. Valente laterale basso di destra? No, non ha le attitudini per farlo. Graves si potrebbe adattare ma rimarrebbe un adattamento”.

“Ci stiamo preparando bene creando l’atmosfera giusta, l’unico dispiacere è l’infortunio di Buttaro. Henderson ha fatto oggi il primo allenamento, mentre Lund ha provato a inserirsi nel corso della settimana”, spiega Corini.

“Io non ho problemi qua a Palermo, mi conoscete. Se dico certe cose fate anche voi una riflessione ogni tanto. Ci sono ambizioni, c’è una volontà, ma i percorsi vanno accompagnati. C’è uno sviluppo e una crescita costante, ma fate anche voi una riflessione. Dentro c’ho il fuoco, riflettete anche voi su quello che dico”.

Ancora sul mercato

Corini prosegue in merito al calciomercato che si chiuderà il primo giorno di settembre: “Abbiamo Damiani, la miscela corretta rispetto ai giocatori che abbiamo in rosa. Vedremo se nei prossimi giorni nascerà l’opportunità giusta. Lund gioca a destra e ha attitudini e caratteristiche giuste, è vero che abbiamo seguito Corrado. Abbiamo studiato le caratteristiche di Lund e speriamo ci sia un periodo di adattamento che sarà il più breve possibile”.

“Mercato aperto a campionato in corso? Penso che se sono un professionista devo adattarmi alla situazione, devo capire le scelte dei miei giocatori. Vale per tutti, se chiudesse prima dell’inizio non mi dispiacerebbe ma essendo un professionista mi adatto”.

“L’idea è prendere più gol dai centrocampisti e Vasic e Henderson arrivano anche per questo. Vasic ha fatto gol nelle amichevoli del ritiro e ha avuto occasioni nelle prime gare ufficiali, Henderson può garantire qualche gol in campionato. Cerchiamo di portare a casa dei gol dalla mediana in tutti i modi – prosegue Corini -. Mancuso l’abbiamo preso perché ha caratteristiche simili a Brunori, Soleri invece ne ha altre diverse. Il primo magari si può adattare meglio a giocare anche in una posizione più defilata”.

Battute finali

Così Corini risponde alle ultime domande in conferenza stampa: “Sappiamo che vestire questa maglia è un peso e comporta delle responsabilità. I giocatori devono essere liberi e sereni di giocare. Insigne deve essere messo nelle condizioni di fare il suo calcio, lo vedo molto partecipativo e conosce bene la categoria. Sono contento di quello che sta facendo ma sono sicuro che migliorerà il suo rendimento, il talento va coltivato”.

“Prima fai punti e meglio è. C’è uno sviluppo e c’è una crescita, se vinciamo le prossime due non significa aver vinto il campionato. Mi rendo conto di tutto, vi dico quello che penso io rispetto a quello che mi arriva. C’è la volontà di competere ma c’è anche uno sviluppo”.

“I cinque cambi hanno portato in partita soluzioni diverse. Giocheremo due partite in quattro giorni e quindi c’è sempre grande attenzione anche ai recuperi dei giocaotir. Il discorso dei venti titolari vale anche per questo. Lund a destra lo escludo, è il classico terzino di sinistra. Rigorista? Se avremo un rigore vederete chi sarà il prescelto, io ho già deciso”, conclude l’allenatore di Bagnolo Mella.