Sette titoli regionali di atletica per il settore paralimpico del TeLiMar

PALERMO – Il settore paralimpico del TeLiMar porta a casa sette titoli regionali individuali di atletica leggera categoria II2. In totale, comunque, sono sette ori e un argento le medaglie conquistate dal club dell’Addaura nella giornata di gare Fisdir organizzate stadio delle Palme “Vito Schifani” di Palermo.

Vittoria per Di Marzo nei 100 e 800 m piani, La Mantia nel salto in lungo, Villella nei 200 m piani, Zarbo nel getto del peso 4 Kg, Richiusa nei 400 m e titolo anche per la staffetta 4 x 100 di La Mantia, Villella, Richiusa, Di Marzo. Secondo posto, infine, per Gabriele Lipari sui 300 metri nella classe promozionale.

Grande soddisfazione per il direttore tecnico Gaspare Ganci, che sottolinea come questi risultati siano arrivati con “pochissima preparazione sulle spalle. In particolare, Di Marzo ha fatto registrare il suo personale di 15”10 sui 100 metri, La Mantia, alla sua prima uscita, ha vinto con l’ottima misura di 2,74 metri, la staffetta ha chiuso con il tempo di 1’12”00 a soli 3 secondi dal record personale. Infine, il giovane Lipari nella categoria promozionale, con il tempo di 45”40 sui 300 piani, è già pronto per passare nella categoria agonisti Open nel prossimo anno, dopo solo una stagione di attività”.