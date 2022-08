Regionali, Cesa incontra Cordaro per rilanciare l’Udc

L'assessore sarà candidato alle regionali con lo scudocrociato.

1' DI LETTURA

PALERMO – Il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa ha incontrato stamane nella sede del partito, Toto Cordaro, assessore al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana. All’incontro ha preso parte anche il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Entrambi hanno convenuto sull’opportunità di rilanciare il progetto democratico-cristiano dello Scudo crociato nell’Isola, anche in ragione della comune matrice politica e di una storia che umanamente li unisce da oltre 20 anni.

Toto Cordaro sarà candidato nella lista dell’UDC alle prossime elezioni regionali in Sicilia.

Cordaro è stato indicato dal Segretario Cesa e dal presidente del partito De Poli come responsabile nazionale UDC per i rapporti con le Regioni.

Nei prossimi giorni il segretario nazionale Cesa si recherà a Palermo per incontrare i tanti amici e gli amministratori locali che hanno scelto insieme a Cordaro questo nuovo percorso.