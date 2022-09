Regionali, Miceli: “Per il Pd peggiore sconfitta di sempre”

"Serve autocritica o il partito non avrà più credibilità"

1' DI LETTURA

“Dai primi commenti mi pare che i miei amici e compagni del Partito democratico stiano tentando di dare la responsabilità della peggiore sconfitta di sempre a M5S, Calenda e Renzi. Niente di più sbagliato! Serve autocritica. Profonda autocritica”.

Lo dice il deputato uscente del Pd e candidato alle Regionali Carmelo Miceli. “Autocritica o il Partito democratico non avrà più un briciolo di credibilità e speranza – aggiunge Miceli -. Autocritica. Quella che mi aspetto nella conferenza stampa del segretario nazionale Enrico Letta e in quella del segretario regionale e Anthony Barbagallo”. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA