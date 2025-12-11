Regione, Cisl: “Firmato il contratto 2022-2024 dell’Area della dirigenza”

I sindacati: finalmente ci allineiamo ai colleghi delle Stato

PALERMO – Siglata questa mattina all’Aran Sicilia, a Palermo, l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) 2022-2024 dell’Area della dirigenza per della Regione Siciliana. “Un importante risultato che consente di allinearci ai colleghi dello Stato e recuperare i ritardi accumulati – dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp, Sicilia Daniele Passanisi, e il coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara -“.

“Non abbiamo mollato un solo attimo – proseguono – per addivenire alla sottoscrizione entro quest’anno e ottenere questo importante risultano e abbiamo apprezzato il lavoro svolto dal commissario straordinario dell’Aran Sicilia Accursio Gallo. Ci auguriamo, adesso, che il lavoro non si fermi qui. Attendiamo che si concludano i passaggi necessari prima della firma definitiva del nuovo Ccrl, per liquidare quanto prima gli arretrati e adeguare le retribuzioni. La nostra azione adesso sarà pienamente rivolta alla riorganizzazione delle strutture dirigenziali, alla loro corretta pesatura e alla riforma della dirigenza affinché si possano subito bandire nuovi concorsi che sono fondamentali per potenziare tutti i servizi pubblici regionali”.