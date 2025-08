Regione, convenzione con Amat per abbonamenti agevolati

Messina: investiamo in benessere e sostenibilità

PALERMO – Un’iniziativa per favorire la mobilità sostenibile, migliorare la qualità dell’aria nella città di Palermo e offrire un servizio utile al personale dell’amministrazione regionale. È questo l’obiettivo della convenzione di due anni siglata da Regione e Amat nella sede dell’assessorato della Funzione pubblica. I dipendenti potranno acquistare, per sé o per familiari conviventi, abbonamenti annuali o trimestrali a prezzi agevolati per la circolazione su quattro linee urbane di bus e tram, comprese quelle gestite in convenzione con i comuni limitrofi.

Il documento è stato sottoscritto dall’assessore Andrea Messina e dal presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta, alla presenza della dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo, del direttore dell’azienda di trasporti, Domenico Caminiti, e del capo di gabinetto dell’assessorato, Pietro Miosi.

“Con questo accordo – spiega Messina – investiamo nella sostenibilità ma anche nel benessere dei nostri dipendenti. È una misura concreta, pensata per facilitare la mobilità quotidiana, alleggerire il traffico urbano e promuovere un cambiamento culturale che parte dalla pubblica amministrazione. Insieme ad Amat, dunque, costruiamo un modello di collaborazione virtuosa e responsabile”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che punta a incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici e servizi condivisi per gli spostamenti casa-lavoro, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo a una gestione più efficiente della mobilità urbana.