Regione, nomine della giunta in uffici strategici I NOMI

Su proposta del presidente Renato Schifani
PALERMO – La giunta regionale riunita oggi a Palazzo d’Orléans, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha conferito a Carmelo Frittitta, dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia, l’incarico ad interim di segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

Questo in attesa della definizione della procedura di selezione per sostituire Leonardo Santoro, dal primo marzo in quiescenza.

È stato, inoltre, prorogato a Margherita Rizza l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli Affari extraregionali, fino al completamento della procedura di selezione per la nomina del sostituto.

