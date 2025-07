L'incontro alla Camera di Commercio Palermo-Enna

PALERMO – “Le opportunità per il territorio dell’Avviso FSC 2021 – 2027 Regione Siciliana: Agevolazioni per le imprese del settore turistico-ricettivo” è il titolo del convegno che si svolgerà martedì prossimo, 22 luglio, alle ore 11, nella Sala Terrasi della Camera di commercio di Palermo Enna (via Emerico Amari, 11)

L’incontro, promosso nell’ambito del nuovo Avviso FSC 2021–2027 della Regione Siciliana, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sarà dedicato alle imprese del settore turistico-ricettivo, con l’obiettivo di fornire strumenti e informazioni utili a cogliere le nuove opportunità di sviluppo.

Saranno illustrate, nel corso dell’incontro, le misure di sostegno previste dal programma finalizzate a supportare investimenti per la riqualificazione dell’offerta turistica e il potenziamento delle strutture ricettive. Un’opportunità concreta per le imprese del territorio che intendono crescere, innovare e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia locale.

“Il comparto turistico rappresenta un asset strategico per l’economia siciliana e con questo incontro vogliamo offrire alle imprese strumenti concreti per accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso FSC 2021–2027, favorendo investimenti capaci di generare occupazione, qualità e innovazione”, dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“La Camera di Commercio svolge un ruolo centrale nel supportare le imprese con attività finalizzate a facilitare l’accesso ai finanziamenti e grazie a queste agevolazioni – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna – le aziende del comparto turistico hanno oggi una reale opportunità per investire nella riqualificazione dell’offerta ricettiva. Il nostro obiettivo è fare in modo che tali opportunità vengano colte appieno, valorizzando le potenzialità del sistema imprenditoriale locale”.

All’appuntamento, oltre al presidente Albanese ed al segretario generale Barcellona, che modererà i lavori, saranno presenti Elvira Amata, assessore Turismo, sport e spettacolo Regione Siciliana, Alessandro Anello, assessore Turismo, sport comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, assessore Attività produttive comune di Palermo, Nicolò La Barbera, presidente Ordine dottori commercialisti Palermo, Vincenzo Di Dio, presidente Ordine ingegneri Palermo, Massimiliano Lombardo, responsabile regionale promozione e innovazione Legacoop Sicilia, Rosa Di Stefano, presidente Ferderalberghi Palermo, Vincenzo Sole, presidente Assoturismo Confesercenti Sicilia, Paola Loredana Bruno, consigliere e coordinatore gruppo di studio finanza agevolata Ordine commercialisti Palermo, Giulio Guagliano, direttore generale Irfis FinSicilia, Maria Concetta Antinoro, dirigente generale assessorato Turismo, sport e spettacolo regione Siciliana.

Per partecipare, bisogna iscriversi al seguente link https://docs.google.com/forms/d/11EAONo2xphEE7tiXeH3MOh9gdII5HHtYHukEYPU8wXw/edit

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen o il profilo Linkedin https://www.linkedin.com/company/pidpaen/.