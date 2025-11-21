Regione, Anac: “Profili di illegittimità nelle gare per l’elisoccorso”

Due mesi di tempo per correggere le criticità

PALERMO – L’Autorità nazionale anticorruzione mette sotto accusa la Regione siciliana per la gestione dell’elisoccorso. Un servizio, cioè, da 1,8 milioni di euro al mese affidato da dodici anni allo stesso operatore.

Anac

Secondo Anac, l’amministrazione avrebbe violato il Codice degli appalti, ricorrendo a proroghe e consulenze ritenute non legittime. Per questo ha concesso sessanta giorni di tempo per rientrare nella legalità.

La vicenda parte dal 2013, quando la gara fu aggiudicata alla Inaer Aviation, poi diventata Babcock e oggi Avincis Aviation Italia. Il contratto è scaduto nel 2021, ma da allora il servizio è stato prorogato di anno in anno. Nel 2024 il dipartimento della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, guidato da Salvatore Iacolino, ha avviato due nuove procedure: una – relativa a Catania e Caltanissetta – ha ricevuto una sola offerta; l’altra, da 109 milioni per 30 mesi suddivisa in tre lotti, è andata deserta per le tratte Palermo-Lampedusa e Messina-Pantelleria.

Il servizio

Per evitare lo stop del servizio, la Regione ha varato una gara ponte da 33 milioni per otto mesi, invitando a partecipare esclusivamente Avincis. Il 21 luglio scorso Anac ha richiesto tutti gli atti relativi agli ultimi dodici anni e, lo stesso giorno, il responsabile unico del procedimento, Emanuele Di Paola, ha sospeso le gare in corso ma ha comunque proseguito con la proroga all’attuale gestore.

Nella sua relazione, l’Autorità parla di “gravi profili di illegittimità” e invita la Regione a valutare una gestione aggregata del servizio con altre amministrazioni, tramite convenzioni attive.

Le consulenze

Sotto la lente anche le consulenze disposte dal rup: 25 mila euro alla società Geda e 52 mila euro all’avvocato amministrativista Puntarello, incarichi che – sottolinea Anac – la stazione appaltante non avrebbe potuto affidare perché privi di competenza propria e rientranti nelle attività della Centrale unica di committenza.

La Regione avrà ora due mesi per correggere le criticità e rimettere in ordine una procedura definita dall’Autorità come “carente di professionalità e competenze”.