Regione, due nomine nel segno dei buoni rapporti tra Schifani e Falcone

Nuovi innesti negli staff del governatore e dell'assessore Dagnino

PALERMO – I buoni rapporti tra il governatore Renato Schifani e il suo ex assessore all’Economia Marco Falcone sono stati suggellati da un pranzo a Mondello e ora la ritrovata serenità tra i due riceve anche il ‘bollino’ di due nomine.

Due nuove nomine alla Regione Siciliana

Due persone da sempre vicine all’eurodeputato di Forza Italia vanno a lavorare negli uffici della Regione: il primo nello staff di Schifani, il secondo in quello del successore dello stesso Falcone all’assessorato all’Economia, Alessandro Dagnino.

Chi è Giuseppe Li Volti

I due nomi che testimoniano il riavvicinamento di Schifani e Falcone sono quelli di Giuseppe Li Volti e Maurizio Maria Siragusa. Il primo è stato sindaco della cittadina catanese di Vizzini per quasi dieci anni e segretario particolare di Falcone ai tempi in cui guidò gli assessorati alle Infrastrutture (governo Musumeci) e all’Economia. Li Volti, che ha avuto anche una breve parentesi come componente del Cda di Amt Catania, ora è entrato a far parte degli uffici di diretta collaborazione del presidente della Regione.

Chi è Maurizio Maria Siragusa

L’altra nomina risale agli ultimi giorni di gennaio. Siragusa, che ora è il capo di gabinetto vicario di Dagnino, in passato ha ricoperto l’incarico di capo della segreteria tecnica di Falcone all’assessorato alle Infrastrutture. Sul suo curriculum anche un incarico come capo di gabinetto quando l’attuale europarlamentare aveva in mano nel chiavi dell’Economia.