Regione, via alla 3 giorni di selezione del personale per la Grimaldi

A Palermo, Messina e Agrigento

PALERMO – La Regione Siciliana, attraverso i Centri per l’impiego di Palermo, Messina e Agrigento, in collaborazione con la compagnia di navigazione Grimaldi e Sviluppo Lavoro Italia, ha organizzato tre giornate di recruiting con l’obiettivo di potenziare l’organico della società di navigazione.

Le selezioni

La prima tappa per le selezioni sarà domani (martedì 11 febbraio) al Centro per l’impiego di Messina, in via Dogali 1/d, dalle 11 alle 17. Altra giornata di recruiting si svolgerà mercoledì 12 febbraio dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 16 ad Agrigento, in via Acrone 51. Giovedì 13 febbraio dalle 9 alle 14 terza e ultima giornata a Palermo, in via Praga 21, alla quale parteciperà l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano.

Profili e curricula

I profili cercati sono: cameriere di bordo, cuoco e aiuto cuoco, autista, manutentore, barista, addetto alle pulizie, elettricista, idraulico e mozzo.

Gli appuntamenti sono rivolti ai soggetti già preselezionati dal Cpi dopo l’esame dei curricula che, in sede di recruiting, dovranno presentare copia del proprio documento d’identità in corso di validità e il curriculum aggiornato. I recruiting day sono, inoltre, finalizzati allo svolgimento di colloqui conoscitivi nei quali la compagnia presenta i percorsi di carriera e le posizioni di bordo aperte.