Renzi a Catania: “Qui c’è l’Etna Valley ma i soldi vanno spesi”

Il leader di Italia Viva a sostegno della lista "Stati uniti d'Europa"

CATANIA – “La Sicilia ha davanti a sè un decennio magico perché è una terra con più caratteristiche per raccogliere risorse in Europa ed essere per gli Stati Uniti d’Europa, che è il nostro brand, ciò che la Florida è per gli Usa”. A parlare è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi a Catania a sostegno della lista “Stati uniti d’Europa”.

Etna Valley e finanziamenti

“La Sicilia – ha proseguito – è un luogo di innovazione, siamo a Catania e qui c’è l’Etna Valley e tutti sanno cos’è, un luogo di bellezza culturale e turistica ma anche luogo di sperimentazione e di radici forti dell’Europa. Ma bisogna che i soldi vengano spesi”.

Infine: “Ieri ero ad Agrigento e otto anni fa firmai un patto con la Regione Siciliana, allora ero premier, per spendere nove miliardi di euro. Sapete quanti ne hanno lasciati? Sette e mezzo. Se poi quindi ci si lamenta che ad Agrigento o in altre zone della Sicilia non funzione la struttura idrica è chiaro che avendo avuto i soldi e non averli spesi, la colpa è tua”.