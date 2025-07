Revisione rete ospedaliera, Faraone: “Gli effetti saranno catastrofici”

"Sarà il colpo di grazia alla sanità isolana"

PALERMO – “Il progetto di revisione della Rete ospedaliera elaborato dall’assessore Faraoni, se attuato, otterrà un unico, paradossale risultato: dare il colpo di grazia a una sanità siciliana già agonizzante”. Lo ha detto Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva, in conferenza stampa a Palermo.

“Il responso dell’analisi effettuata dal centro studi di Italia viva sugli effetti della bozza Faraoni – spiega – lascia pochi spazi al dubbio: l’assessore alla Sanità, con il consenso del presidente Schifani, stanno preparando un disastro. Il documento lascia prevedere criticità sia a livello generale che, scendendo nei particolari delle realtà provinciali, locale. Grazie alla redistribuzione di letti escogitata da Faraoni, 6 province su 9 avranno un numero di letti inferiore alla media complessiva. Il sarà risultato un deficit di letti pari a 1840 posti”.

“A essere particolarmente penalizzati, saranno – afferma – province come Agrigento o Ragusa, con percentuale di persone anziane alte e flussi turistici considerevoli. Caltanissetta ed Enna si trovano al di sotto della soglia di sicurezza indicata dall’OMS (3 posti letto/1.000 abitanti). con l’annullamento degli investimenti dedicati per apparecchiature d’avanguardia (Tac ad alta risoluzione, angiografi) nelle aree non metropolitane”.

“Una mobilità forzata dei pazienti: l’assenza di Unità operative specialistiche in 6 province obbliga il 38% dei pazienti complessi a migrare verso Palermo/Catania (dati Agenas 2024). Un rischio concreto di desertificazione medica: senza reparti specialistici funzionanti, si accelererà l’esodo dei medici specialisti dalle aree interne In sintesi: la proposta Faraoni è tutta sbagliata, tutta da rifare. Applicare la ricetta Faraoni senza modifiche significherebbe tradurre in realtà una catastrofe annunciata. Noi di Iv faremo di tutto per impedirlo”, ha concluso.