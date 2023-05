Revenge porn a Licata, la storia d’amore finisce in una denuncia

Vittima una ragazza di 22 anni

LICATA (AGRIGENTO) – Lei lo lascia e lui per vendetta pubblica dei video sessualmente espliciti che la riguardano. La brutta storia arriva da Licata, nell’Agrigentino. La vittima è una ventiduenne che, in lacrime, si è recata in questura ad Agrigento denunciando ai poliziotti l’ex fidanzato. Si tratta di un venticinquenne del posto.

Una storia turbolenta

Il giovane, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale. Una vera e propria ossessione, quella maturata dal ragazzo, che gli è costata in passato anche una denuncia per stalking. Adesso un nuovo e subdolo capitolo della turbolenta storia. Il venticinquenne avrebbe pubblicato i contenuti video di alcuni rapporti sessuali avuti con l’ex compagna. Immagini che peraltro sono poi divenute di dominio pubblico “rimbalzando” di cellulare in cellulare. Le indagini, coordinate dalla procura di Agrigento, sono adesso nelle mani degli agenti della polizia postale che stanno svolgendo ulteriori accertamenti anche su chi ha contribuito alla diffusione del video.