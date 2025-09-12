Ricerca contro il cancro, istituito il Premio di studio Francesco Foresta

Voluto e finanziato dall'associazione che porta il nome del giornalista

PALERMO – È online il bando per l’assegnazione del Premio di studio “Francesco Foresta”, istituito e finanziato dall’associazione di volontariato nata lo scorso 10 gennaio in occasione del decimo anniversario della scomparsa prematura del giornalista fondatore delle testate ‘I Love Sicilia’, ‘S’ e del quotidiano online ‘LiveSicilia’.

Il Premio

Il Premio intende onorare la memoria di Francesco Foresta, scomparso a causa di una neoplasia, e sarà conferito sotto forma di contributo economico lordo di 2.200 euro a un/una giovane studioso/a dell’Università degli Studi di Palermo che abbia dimostrato particolare interesse e impegno nella ricerca oncologica.

Il regolamento

Possono partecipare al bando dottorandi e assegnisti di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo, impegnati in attività di studio e ricerca sulle patologie oncologiche, debitamente documentate secondo quanto previsto nel bando pubblicato sul sito di Unipa.

Come partecipare

La domanda di partecipazione, pena esclusione, dovrà essere corredata da copia della tesi di dottorato e/o da articoli o studi scientifici prodotti nell’ambito della ricerca oncologica.

Il premio sarà conferito il 2 dicembre 2025 alle ore 10:30, in occasione del 60esimo anniversario della nascita di Francesco Foresta. Per consultare il bando completo e scaricare la documentazione necessaria, visitare il sito ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo: https://www.unipa.it/Premio-di-studio-in-memoria-di-Francesco-Foresta-per-ricerca-in-ambito-delle-patologie-oncologiche—Edizione-2025/.