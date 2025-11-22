 Ricerca, si dimette il direttore scientifico della Fondazione Ri.Med
Ricerca, si dimette il direttore scientifico della Fondazione Ri.Med

Superti Furga rinuncia anche all'incarico di direttore del nuovo centro di Carini
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – La Fondazione di ricerca biomedica e biotecnologica Ri.Med rende noto che il professore Giulio Superti-Furga si è dimesso dall’incarico di direttore scientifico. Allo stesso tempo ha rinunciato all’incarico di futuro direttore generale e scientifico del nuovo centro di Carini.

Le dimissioni sono motivate da ragioni personali, familiari e da una diversa pianificazione dei propri impegni professionali in relazione ai tempi di sviluppo del nuovo centro di ricerca.

La nota della Fondazione

“La Fondazione – dice una nota – ne prende atto e ringrazia il professore Superti-Furga per il contributo professionale assicurato e l’impegno profuso nello svolgimento del suo incarico”.

Tutte le attività scientifiche e progettuali della Fondazione proseguiranno regolarmente in piena continuità operativa e gestionale sotto il coordinamento degli organi istituzionali competenti – conclude – e in coerenza con il piano di sviluppo condiviso con i partner internazionali”.

