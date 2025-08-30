Rientro dalle ferie, lunghe code in autostrada e maltempo in 13 regioni

Per gli italiani rientro dalle ferie tra nubifragi, trombe d’aria e forti mareggiate nell’ultimo weekend di agosto.
Oggi allerta gialla in 13 regioni, da nord a sud: Alto Adige, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto. Ancona, Bari e Pescara passano in verde: oggi nessun bollino d’allerta caldo nelle città italiane.
In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 585mila spostamenti di autoveicoli.
Bollino rosso nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto, e in particolare nell’intera giornata di domenica 31.