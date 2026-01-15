Riesi, trovato con la cocaina in auto e l’hashish a casa: 22enne arrestato

L'operazione dei carabinieri

RIESI – Detenzione e spaccio di droga a Riesi, arrestato un 22enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione della cittadina in provincia di Caltanissetta. Il giovane è stato fermato a un posto di blocco a bordo di un’auto sulla quale viaggiava con un 65enne.

I militari hanno quindi effettuato una perquisizione al termine della quale sono stati trovati nella disponibilità del 22enne 150 grammi di cocaina suddivisi in 3 involucri del peso di 50 grammi ciascuno. In una successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 100 grammi di hashish e 4 bilancini di precisione. Il 22enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo l’udienza di convalida.