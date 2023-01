Rifiuti, Catania senza cassonetti: solo ‘porta a porta’

L'ultimo step sarà il 16 gennaio.

Catania – Raccolta indifferenziata di rifiuti in tutta la città di Catania: avverrà dal 16 gennaio prossimo quando partirà l’ultimo step con il servizio avviato anche nell’ultima porzione del lotto Centro, nel rione San Cristoforo, nell’area compresa tra le vie Plebiscito bassa, Domenico Tempio e Acquicella e viale della Regione. Anche in queste zone saranno rimossi i cassonetti. Le utenze interessate sono complessivamente 10mila, per un numero di abitanti stimato in circa 35mila persone.

Nei giorni scorsi è stata avviata un’azione di sensibilizzazione curata dagli operatori del consorzio Gema, con la consegna dei calendari di deposito e raccolta rifiuti. Già domenica 15 gennaio, tra le 20 e le 22.30, dovrà essere esposta davanti alla propria abitazione il rifiuto di plastica e metalli e nelle sere successive, la frazione di rifiuto stabilità dal calendario, che verrà ritirata la mattina dopo.