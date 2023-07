Rifiuti: EcoTour per distribuire i mastelli, prossima tappa Picanello

La prima sessione di attività ha riguardato il centro storico e, in particolare, la zona di San Cristoforo.

1' DI LETTURA

CATANIA – Favorire il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i cittadini sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti per accrescere la risposta della popolazione alle necessità del territorio in un clima di partecipazione attiva e consapevole.

È questo l’obiettivo del progetto EcoTour che ha completato la prima sessione di attività di comunicazione e sensibilizzazione nei rioni catanesi, con la tappa nel primo Municipio, in piazza Don Innocenzo Bonomo, nell’area di fronte alla chiesa Santa Maria della Salette.

La campagna di comunicazione itinerante, con nuove date previste a settembre, è promossa dal consorzio Gema in sinergia con l’assessorato alle Politiche per l’Ambiente guidato da Salvo Tomarchio.

I quartieri coinvolti sinora (dalla Civita a San Cristoforo) hanno accolto con favore il Tour e i gazebo informativi, che hanno anche contribuito alla distribuzione dei kit di mastelli ad uso domestico per la differenziazione dei rifiuti solidi domestici con la richiesta e il prelievo sul momento, tramite la semplice esibizione della tessera sanitaria.

In prima linea in diversi siti, insieme con i responsabili del consorzio Gema, Ilaria Lamantia e Rocco Aloisi, anche rappresentanti del primo Municipio, a partire dal presidente Francesco Bassini e i consiglieri Enza Falsaperla, Domenico Florio, Antonio Bertolo, Florinda Panzarella.

Le iniziative EcoTour riprenderanno nel mese di settembre con interventi nel secondo Municipio, Picanello-Ognina.