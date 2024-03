Catania, mercatino dell’usato in una ditta di rifiuti ferrosi: una denuncia

La scoperta nel quartiere San Cristoforo

CATANIA – Rifiuti illeciti a Catania: un’azienda che nel quartiere San Cristoforo si occupa del recupero di rifiuti ferrosi rivendeva, anche a privati cittadini, i materiali ferrosi poco usurati o di valore, una pratica che è stata vietata dal provvedimento sulla ‘Green Economy”. Lo hanno scoperto i Carabinieri, che hanno denunciato il titolare per gestione illecita di rifiuti o non autorizzati.

I rifiuti illeciti a Catania

Durante una ispezione i militari dell’Arma hanno accertato come la lavorazione dei rifiuti fosse svolta all’interno di un’area coperta di 2 mila metri quadri suddivisa in 3 settori, in 2 dei quali avveniva lo stoccaggio del materiale ferroso in attesa dello smaltimento. Nel terzo settore, uno spazio di circa 150 metri quadri collocato nell’ultima porzione del capannone, era stato adibito a vero e proprio mercatino dell’usato.