Rifiuti, Martorana (Pd): “Termovalorizzatori soluzione dannosa”

Intervento di Cettina Martorana, ex assessore alle Attività economiche di Palermo, scelta da Caterina Chinnici come candidata indipendente

PALERMO – “Per risolvere l’ormai eterna emergenza rifiuti non possiamo affidarci ai termovalorizzatori che arrecano problemi alla salute dei cittadini, all’ambiente e allo sviluppo dell’economia circolare. La promessa elettorale della destra rischia di far pagare un conto salatissimo ai siciliani”. Lo ha detto Cettina Martorana, ex assessore alle Attività economiche del Comune di Palermo e scelta da Caterina Chinnici come candidata indipendente nella lista del Partito democratico alle prossime elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Bisogna piuttosto – ha aggiunto Martorana – incentivare e potenziare la raccolta differenziata, implementare le isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti e dei centri comunali di raccolta, promuovere un sistema di produzione attento alla riduzione degli sprechi, avviare percorsi formativi a partire dalla scuola primaria per sensibilizzare i più giovani e sviluppare consapevolezza sul tema dei rifiuti e del riciclo. Infine ritengo sia fondamentale investire su ricerca e sviluppo creando anche opportunità di lavoro verde e sostenibile (green jobs)”.