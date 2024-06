Rifiuti, Pogliese (FdI): “La Sicilia paga gli errori del passato”

"Termovalorizzatori necessari", spiega

CATANIA – “L’emergenza vissuta negli ultimi giorni, per via della temporanea chiusura dell’impianto di Lentini, ripropone in Sicilia un problema ciclico e ricorrente. Un problema che, specie nei mesi estivi, rischia di creare emergenze sanitarie e di danneggiare l’immagine della nostra Regione.

Da sindaco mi sono ritrovato in più momenti a dover fronteggiare situazioni assolutamente emergenziali ed è chiaro che la Sicilia, per gli errori del passato, continui a pagare il prezzo di essersi affidata solamente all’impiantistica privata senza quelle infrastrutture necessarie per completare un ciclo dei rifiuti virtuoso”.

Lo afferma il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia Orientale di Fratelli d’Italia.

“Una garanzia per i Comuni”

“Il governo della Regione ha, proprio di recente, approvato il nuovo Piano di gestione dei rifiuti che – aggiunge l’ex sindaco di Catania – consentirà di realizzare due termovalorizzatori, a esclusiva iniziativa e realizzazione pubblica, e che saranno costruiti con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027 con un investimento complessivo di 800 milioni di euro e che non graverà sui contribuenti siciliani.

Con i termovalorizzatori si avrà la garanzia che i Comuni non dovranno impegnare ingenti somme del bilancio per il rifiuto indifferenziato, il cui smaltimento in discarica tocca vette di 400 euro a tonnellate, e non si ritroveranno mai più in emergenza.

Al contrario, la produzione di energia da parte dei termovalorizzatori – osserva Pogliese – comporterà dei ricavi che consentiranno di ridurre i costi della Tari per i siciliani. Si tratta quindi di vedere il rifiuto quale risorsa e non più, come avvenuto sino a oggi, di un costo.

Un passo in avanti ormai ineludibile alla luce delle difficoltà che i sindaci e la Regione affrontano ormai da troppo tempo: Fratelli d’Italia ha dato il suo contributo affinché venisse instradato questo percorso e tutti auspichiamo che possa procedere in maniera spedita e celere”.