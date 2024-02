Rifiuti, vertici Rap-Regione: discarica di Bellolampo satura in 4 mesi

Ma l'azienda rassicura

PALERMO – Entro 120 giorni al massimo, a questi ritmi, la parte della settima vasca di Bellolampo autorizzata al conferimento dei rifiuti urbani potrebbe saturarsi. E’ quanto emergerebbe dalle riunioni tra Rap e Regione sull’emergenza rifiuti che attanaglia la città.

Todaro rassicura

Il periodo della possibile saturazione della vasca coincide con l’inizio dell’estate, quando le temperature si innalzano e potrebbero causare problemi nel caso in cui i rifiuti dovessero rimanere in strada. Un rischio che, secondo il presidente di Rap, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani a Palermo, sarebbe scongiurato, perché “la Regione – dice Todaro – ci ha assicurato che entro questo periodo sarà consegnata la restate parte della settima vasca di conferimento. Da ciò che emerge dalle riunioni, la ditta che si sta occupando dei lavori è in linea con i tempi”, conclude il presidente di Rap.