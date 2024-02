Riforma delle Province, mal di pancia dell’opposizione: Galvagno va avanti

Il ddl torna in aula. Cosa sta accadendo

PALERMO – M5s e Pd hanno contestato il ritorno in aula della riforma delle Province sostenendo che il ddl doveva essere riscritto all’ordine del giorno dopo il rinvio in Prima commissione e per regolamento poteva rientrare in aula dopo quindici giorni e non sette come è avvenuto.

Interviene Galvagno

Dopo una breve sospensione dei lavori, la Presidenza dell’Ars è andata avanti con la seduta sulla base di alcune precedenti, il presidente Gaetano Galvagno aveva ricordato che prima del rinvio in commissione aveva comunicato all’aula il ritorno del ddl oggi e nessun deputato aveva fatto osservazioni. Si sta procedendo con la discussione generale del testo.