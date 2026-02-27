Come potrebbero cambiare le regole per la burocrazia regionale

PALERMO – Prove di dialogo tra la presidenza della Regione e i sindacati del pubblico impiego sulla riforma dei dirigenti. Le parti sono ancora distanti ma in questi giorni una serie di singoli faccia a faccia con le varie sigle sindacali hanno consentito di gettare le basi per una intesa che resta possibile ma che ancora non c’è.

Riforma dirigenti, il dialogo Regione-sindacati

Con Schifani impegnato nei dossier che riguardano l’emergenza provocata dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, a portare avanti il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori sono il capo di gabinetto del governatore, Salvatore Sammartano, e la dirigente generale Carmen Madonia, capo di gabinetto dell’assessorato alla Funzione pubblica. Fp Cgil, Cisl Fp, Cobas/Codir, Sadirs, Ugl e Uil, in prima linea sulla questione dirigenti, sono da sempre contrari alla fascia unica.

La priorità per Palazzo d’Orleans è portare a compimento la riforma, cosa che aprirebbe ai concorsi e, quindi, alla possibilità di colmare le carenze d’organico della Regione che si aggravano con il passare degli anni e l’arrivo inevitabile dei pensionamenti. Immettere forze fresche nel parco dirigenti diventa quindi, nell’idea del governo, non rinviabile.

In origine erano due fasce, poi arrivò la terza

La fascia unica è prevista nel disegno di legge all’ordine del giorno a Sala d’Ercole e consentirebbe a tutti gli attuali 752 dirigenti di aspirare al ruolo di capo dipartimento. Il ddl modifica la legge 10 del 2000, che aveva dato vita a un unico ruolo articolato in due fasce. In fase di prima applicazione della norma fu istituita anche una terza fascia, peculiarità tutta siciliana che rappresenta un unicum in Italia. I dirigenti che ne fanno parte avrebbero potuto accedere alla seconda fascia a seguito di un concorso per titoli ed esami, che però negli anni non è mai stato effettuato.

Le richieste dei sindacati

I rappresentanti dei lavoratori sono favorevoli al superamento della terza fascia ma chiedono di mantenere le altre due categorie, con i burocrati che passerebbero tutti alla seconda ottenendo il diritto di ambire all’incarico di dirigente generale. La fascia unica, secondo i sindacati, comporterebbe anche un complicato e lungo percorso di rinegoziazione del contratto di lavoro.

Il cartello sindacale propone quindi di lasciare l’attuale ordinamento già previsto in due fasce (prima e seconda), disciplinando l’accesso alle due categorie. Sul punto sembra definitivamente chiarito un passaggio: sarebbe stata formalmente superata con successive intese quella parte dell’accordo Stato-Regione per il ripianamento del disavanzo che prevedeva una procedura selettiva per titoli ed esami con l’obiettivo di superare il problema della terza fascia, così come previsto anche dalla legge 10 del 2000.

Il ddl di riforma dei dirigenti fermo all’Ars

Le sigle hanno chiesto formalmente un incontro al presidente della Regione per potere illustrare le loro ragioni, auspicando che “il dialogo instaurato su altre recenti vertenze possa continuare”. Il ddl, intanto, resta all’ordine del giorno dell’Assemblea regionale, che tornerà a riunirsi martedì 3 marzo. Difficile, però, che la proposta di legge inizi la sua navigazione in Aula senza che un accordo preventivo tra i partiti, finora divisi sulla riforma. Il tema dei dirigenti, infatti, non sfugge ai radar della politica.

Sala d’Ercole

Dirigenti, la novità in prima fascia

Sul tema, intanto, nelle ultime settimane si è registrata una novità. Il totem della prima fascia è caduto per via amministrativa: la Regione ha per la prima volta nella sua storia un dirigente di quella categoria. Si tratta di Alberto Pulizzi, che da febbraio 2025 guida il dipartimento Sviluppo rurale.