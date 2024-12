Riggio torna sulla poltrona di ad di Gesap, Lagalla: per fortuna

La soddisfazione del sindaco di Palermo: sappiamo guidare con il turbo

PALERMO – “Oggi è il giorno di Vito Riggio alla Gesap? Come si dice, ogni giorno ha la sua soddisfazione. Per fortuna. Certamente è soddisfacente questo ritorno ad una normalità auspicata all’interno di Gesap, anche in vista di quei cambiamenti gestionali che sono condivisi in questo momento dalla totalità dei soci della Gesap”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, riferendosi al ritorno di Vito Riggio nel ruolo di amministratore delegato della Gesap, la società responsabile della gestione l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.

“Sulla privatizzazione dell’aeroporto c’è chi dice che stiamo andando veloce? Non mi pare – prosegue – loro ne parlavano da sette o otto anni. Noi ne parliamo da uno ma abbiamo dimostrato che con il turbo, forse, sappiamo guidare meglio di loro”, conclude Lagalla.