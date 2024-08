Rimane bloccata per 13 ore tra le rocce: “Temevo fossero i miei ultimi momenti” VIDEO

La terribile esperienza documentata dalla protagonista

USA – Durante un’escursione con un’amica nel suggestivo Wildcat Tank Canyon, in Arizona, Madison Hart, una donna di 26 anni, rimane bloccata tra le rocce per 13 ore. La giovane ha vissuto un’esperienza che non dimenticherà facilmente. Mentre esplorava le affascinanti, ma insidiose, pareti del canyon, Madison è scivolata restando incastrata a oltre 90 metri di profondità.

Rimane bloccata tra le rocce a oltre 90 metri di profondità: le immagini

La situazione si è rivelata ancora più critica a causa della scarsa ricezione del suo telefono cellulare, che le ha impedito di contattare immediatamente i soccorsi. Bloccata e sola tra le rocce, Madison ha dovuto affrontare ben 13 ore di attesa, temendo che quei momenti potessero essere gli ultimi della sua vita.

Per documentare la sua esperienza e forse lasciare un messaggio, Madison ha deciso di filmare quei drammatici momenti. In seguito, ha raccontato: “Temevo fossero i miei ultimi momenti.”

Dopo ore di tensione e paura, finalmente la squadra di soccorso è riuscita a localizzarla e trarla in salvo. “La squadra di soccorso mi ha tirato fuori dopo circa 13 ore. Le mie gambe erano diventate viola per essere rimasta in piedi così a lungo,” ha dichiarato Madison, visibilmente scossa ma sollevata.

