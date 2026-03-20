I genitori avevano trasportato la piccola nella struttura preoccupati per la febbre molto alta

RIMINI – Un medico specializzando di 30 anni in servizio al pronto soccorso Infermi di Rimini è indagato per la morte della bimba di 4 anni deceduta all’alba di sabato 14 marzo.

La piccola era stata portata in ospedale dai genitori nel tardo pomeriggio di venerdì, preoccupati perché aveva la febbre molto alta e avvertiva un forte malessere.

Dopo i controlli la bimba è stata dimessa perché i parametri vitali erano apparsi in ottimo stato, ma a tarda notte l’avevano riportata in ospedale dove la bimba è deceduta malgrado l’intervento di un’equipe medica formata da pediatri e rianimatori.

Pochi giorni dopo il decesso la Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per chiarire cosa è accaduto.

Per la giornata di domani, sabato 21 marzo, sarà eseguita l’autopsia sul corpo della bimba. La Procura ha nominato consulenti tecnici per l’autopsia i medici legali.

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