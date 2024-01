Rimozione baraccopoli a piazza Kalsa, Ance: “Restituita la bellezza”

Il presidente Puccio: "Ci auguriamo un controllo continuo"

PALERMO – Il presidente di Ance Palermo, Giuseppe Puccio, commenta la rimozione della baraccopoli di piazza Kalsa e fa un plauso alle forze dell’ordine per l’intervento.

“Facciamo i conti con degrado e sporcizia”

“Un ringraziamento a carabinieri, Amministrazione comunale e polizia municipale per il loro intervento a piazza Kalsa – afferma – . Da anni ci battiamo per il decoro di questa zona in cui si trova la nostra sede istituzionale di Palazzo Forcella De Seta. Purtroppo facciamo i conti quotidianamente col degrado e la sporcizia della zona, cose che abbiamo più volte segnalato al Comune e alla Rap, quindi siamo particolarmente lieti di questo intervento che contribuirà a restituire a questi luoghi la loro bellezza“.

“Ci auguriamo che si dia un alloggio degno alle persone che ne hanno bisogno. Aprendo qui la nostra sede, anni fa, abbiamo investito sul quartiere e stiamo continuando a farlo. In questo momento, ad esempio, sono in corso i lavori di recupero e restauro della cappella cinquecentesca che si trova all’interno di Porta dei Greci, una delle storiche porte di accesso alla città, trasformata purtroppo in dormitorio all’aria aperta. Ad opere ultimate, contiamo di restituire alla città un luogo dimenticato dall’importante valore storico. Ci auguriamo, dunque che adesso ci sia un controllo continuo per evitare che la situazione possa ripresentarsi”, conclude Puccio.