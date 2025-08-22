 Rintracciata l'avvocata Denise Zaksongo: vive a Catania
Marocco, rintracciata l’avvocata Denise Zaksongo: vive a Catania

Il marito Renato Farina ha confermato il ritrovamento
IL CASO
di
1 min di lettura

CATANIA – È stata rintracciata dalla polizia del Marocco e sta bene, Denise Zaksongo. La prima avvocata italiana d’origine africana ed ex vice direttrice del Cara di Mineo, risultava scomparsa a Casablanca durante uno scalo il 19 agosto, mentre dall’Italia andava in Burkina Faso a trovare la famiglia.

Il marito – Renato Farina, medico radiologo del Policlinico di Catania – ha confermato il ritrovamento al Giornale Radio Rai.

Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo. Intanto la donna ha raggiunto la famiglia nel paese d’origine

Tags:

