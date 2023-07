Riposto, ecco come segnalare i danni degli incendi

Il Comune ripostese inizia una ricognizione per comprendere l'entità delle perdite di privati cittadini e aziende.

RIPOSTO – Dopo il drammatico martedì segnato da numerosi incendi che hanno duramente colpito il territorio di Riposto, è iniziata la conta dei danni per aziende e privati. L’amministrazione comunale di Riposto invita tutti coloro che hanno subito perdite a causa degli eventi calamitosi ad acquisire tutta la documentazione fotografica e tutti i documenti (fatture fiscali, ricevute, ecc.) utili a dimostrare le spese sostenute. Sul sito del Comune di Riposto, nella sezione news, è possibile scaricare il modulo per le segnalazioni di danni.

“In questa fase stiamo iniziando a raccogliere tutte le segnalazioni di danni per fare una prima stima – spiega il sindaco Davide Vasta – Siamo fiduciosi che lo Stato, la Regione o la Protezione Civile stanzino fondi per aiutare tutti coloro che hanno subito un danno economico a causa dei roghi. La richiesta di stato di emergenza da parte del presidente della Regione è stata tempestiva e mi auguro che venga accolta altrettanto tempestivamente. Noi ovviamente faremo pressioni in tal senso e – conclude il primo cittadino – speriamo di poter dare notizie positive a chi aspetta un legittimo ristoro“.

La segnalazione dei danni in questa fase non si tradurrà, dunque, in un automatico riconoscimento di eventuali contributi. “In questo momento non è necessario presentare una perizia tecnica dei danni o la relativa documentazione fotografica – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Carmelo D’Urso – Stiamo compiendo una ricognizione per capire l’entità delle perdite subite da imprese e privati, in alcuni casi rilevanti. Invito tutti i cittadini interessati a scaricare, compilare ed inviare il modulo presente sul sito internet dell’ente”.