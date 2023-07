Riposto, incendio in via Galeano: evacuato un agriturismo

Il rogo si è sviluppato nel primissimo pomeriggio di oggi

1' DI LETTURA

RIPOSTO – In via precauzionale, agli ospiti dell’agriturismo che si trovavano al suo interno è stato chiesto di lasciare momentaneamente la struttura. Le fiamme che dal primo pomeriggio di oggi interessano via Galeano a Riposto, minacciano un agriturismo ed alcune abitazioni che si trovano a tiro.

Sul posto, al momento ci sono le Forze dell’Ordine che stanno monitorando la situazione.

Le chiamate ai vigili del fuoco oggi sono state decine.