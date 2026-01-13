Gesto simbolico dei ragazzi, aderiscono alla protesta altri studenti

SIRACUSA – Il liceo scientifico Corbino di Siracusa oggi è stato simbolicamente occupato dagli studenti che protestano contro la mancata accensione dei riscaldamenti.

Domani parteciperanno al corteo che partirà dal camposcuola Di Natale fino alla sede del Libero consorzio comunale di Siracusa, in via Malta. Alla protesta hanno aderito anche l’istituto tecnico commerciale Insolera e le scuole Federico II, Quintiliano, Rizza.

Le ragioni della mobilitazione

Gli studenti lamentano aule prive di riscaldamento o con impianti funzionanti solo parzialmente. In alcune sedi la caldaia è fuori uso, in altre servirebbero la messa a punto e lavori di adeguamento.

Il presidente del Libero consorzio, Michelangelo Giansiracusa, ha confermato la presenza di criticità in diversi plessi: in alcuni istituti sono stati affidati interventi di manutenzione e avviate procedure per il ripristino degli impianti.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA