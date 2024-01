Rischia di essere investito da un camion: uomo salvo per miracolo VIDEO

L'incidente è stato sfiorato grazie all'abilità del conducente del mezzo

SURREY – Un uomo è rimasto salvo per miracolo dopo aver rischiato un impatto fatale con un mezzo pesante. Un recente filmato diffuso dalla dashcam di una Tesla ha catturato un evento drammatico su un’autostrada a Surrey, nella Columbia Britannica. Nel video, diventato virale in pochi attimi, si vede un uomo correre per sfuggire ad un imminente pericolo in mezzo a una densa nebbia. Questo individuo, inizialmente bloccato con il suo mezzo, ha rischiato la vita quando un grosso camion in arrivo ha quasi causato un incidente fatale.

Salvo per miracolo: l’incidente poteva essere fatale

L’incidente è stato sfiorato grazie all’abilità del camionista, che è riuscito ad evitare lo scontro diretto con l’uomo. Tuttavia, nonostante la sua prontezza, il camion ha finito per strisciare e distruggere il rimorchio del veicolo fermo al lato della strada. L’uomo è rimasto salvo per miracolo e fortunatamente non ha subito alcun danno fisico, ma solo tanta paura.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE