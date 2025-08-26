Riserva Vendicari, parcheggi sequestrati: si registrano disagi

Solleva il caso il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini

SIRACUSA – “È una situazione completamente fuori controllo che si protrae dalla scorsa estate, quando il parcheggio è stato chiuso a seguito di un sequestro. Da allora, turisti e fruitori della riserva sono costretti a parcheggiare lungo la strada sterrata, senza alcun tipo di controllo o sicurezza”.

Lo afferma il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini, che denuncia la situazione di degrado e insicurezza nella riserva naturale di Marianelli, a Vendicari, nel territorio di Noto (Siracusa). Una condizione che genera “gravi disagi per residenti e turisti, esposti quotidianamente al rischio di furti, danneggiamenti e aggressioni – dice Caravini – Le auto parcheggiate lungo il percorso sterrato sono spesso prese di mira da malintenzionati: vetri rotti, veicoli forzati e beni personali rubati sono all’ordine del giorno”.

Secondo Caravini la chiusura del parcheggio sta compromettendo l’immagine turistica del territorio “in particolare per quanto riguarda il turismo Lgbtqi, da anni legato a Marianelli quale meta inclusiva e sicura”.