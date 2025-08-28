Maxi rissa al buffet della nave da crociera: “Tutta colpa del pollo fritto” – VIDEO

Una ventina di passeggeri coinvolti nel violento scontro

Caos a bordo della Carnival Sunshine, la nave da crociera diretta a Miami che, nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto, è stata teatro di una maxi rissa tra passeggeri. Poco dopo le 2, una discussione nata vicino al buffet si è trasformata in uno scontro fisico con calci, pugni, schiaffi e persone a terra.

A riprendere tutto è stato Mike Terra, content creator del Bronx, che ha condiviso le immagini sui social. Nel video, diventato virale, si vede un addetto alla sicurezza tentare invano di riportare la calma, salvo poi desistere. Le grida dei passeggeri rendono ancora più drammatiche le scene.

C’è chi esclama: “Oh mio Dio!”. E chi chiede disperatamente: “Dove diavolo è la sicurezza?”. Lo stesso Mike Terra commenta sarcasticamente: “Una cosa del genere per delle crocchette di pollo è una follia”.

Rissa sulla nave da crociera, la testimonianza

Intervistato dal “New York Post”, il content creator ha poi raccontato: “Non eravamo abbastanza vicini per sapere con precisione perché la rissa fosse iniziata, sappiamo solo che erano in fila per mangiare”.

In un primo momento il creator aveva parlato di una lite scoppiata per il cibo, in particolare a delle crocchette di pollo fritto. Salvo poi chiarire nei commenti di ritenere la lite che ha coinvolto una ventina di passeggeri il risultato di “qualcosa di più”, senza però fornire ulteriori dettagli.

Sicurezza sotto accusa

Il personale di bordo si è rivelato del tutto impreparato a gestire la situazione, lasciando campo libero ai litiganti. La Carnival Cruise Line non ha diffuso alcuna dichiarazione ufficiale, mentre le autorità portuali di Miami valuteranno se aprire un’indagine.

