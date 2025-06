Rissa a Capaci, le indagini: identificate sette persone

Indagini dei carabinieri

PALERMO – Sono sette le persone identificate e denunciate per la rissa della scorsa notte davanti a una panineria in via Papa Giovanni XXIII a Capaci (Palermo).

I militari dopo le prime indagini sono riusciti a risalire agli autori anche grazie alle segnalazioni arrivate al 112. Erano intervenute anche due volanti della polizia e i sanitari del 118.

La rissa a Capaci

Coinvolti, ancora una volta, gruppi di giovanissimi che se le sono date di santa ragione davanti a una panineria in via Papa XIII a Capaci. Hanno seminato il panico con urla, calci e pugni e chi si trovava in zona ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul luogo della lite, i ragazzi erano già fuggiti, ma le indagini sono adesso a una svolta.