In Brianza volano cazzotti e dentiere

Altro che malamovida. A scatenare disordini, in questo caso, non sono baby gang né adolescenti ribelli, ma pensionati. Succede a Lesmo, tranquillo comune brianzolo, dove il centro anziani di via Morganti è stato chiuso per un mese.

La decisione è arrivata dopo un’escalation di episodi fuori controllo: parcheggi selvaggi, schiamazzi durante le attività, tensioni e imprecazioni alle partite a carte e alle tombolate e, il più grave, un’aggressione fisica tra frequentatori.

La struttura è attiva da 20 anni

Teatro degli scontri, come racconta il “Corriere della Sera”, è l’ex asilo con giardino alberato ubicato a pochi passi dalla chiesa del centro del comune lombardo, che da vent’anni ospita quotidianamente oltre un centinaio di pensionati.

Un presidio sociale importante, specialmente d’estate, che però si è trasformato in un’arena di conflitti al limite del surreale. A far traboccare il vaso è stato un episodio accaduto circa un mese fa: un uomo di 78 anni ha sferrato un pugno in pieno volto a un 97enne, durante un alterco nato — pare — durante una partita a scopa.

Rissa al centro anziani, prognosi di tre giorni per il 97enne

Un labbro spaccato e una dentiera saltata le conseguenze del colpo sferrato al malcapitato. Trasportato al pronto soccorso di Vimercate, l’ultranovantenne è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Il fatto ha portato il direttivo del centro, con il sostegno della sindaca Sara Dossola, a disporre la chiusura immediata per tutto il mese di luglio.

La riapertura è fissata per il 1° agosto, salvo sorprese. Nel frattempo, i frequentatori abituali sono rimasti senza il loro punto di ritrovo. E la questione solleva domande più ampie: anche nei luoghi dedicati alla terza età, serve vigilanza e senso del limite. Perché se l’età avanza, non sempre lo fa anche la saggezza.

