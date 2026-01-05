Rissa e bastonate ad Alcamo, quattro misure cautelari

L'operazione dei carabinieri

ALCAMO – I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro indagati per rissa. Al centro del provvedimento, emesso dal gip di Trapani su richiesta della Procura, le indagini avviate dopo il ricovero in ospedale, in codice rosso, il 7 novembre 2025, di un alcamese di 23 anni, che era stato colpito alla testa con un bastone di legno. Per la gravità delle ferite il giovane è stato poi trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato con la prognosi riservata.

Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce sul ferimento scaturito da una rissa tra due gruppi contrapposti dopo un diverbio per futili motivi. Il provvedimento cautelare contesta il reato di rissa a un 27enne del Gambia, indagato anche per lesioni aggravate, e un 30enne alcamese, che sono stati posti agli arresti domiciliari. Per altri due indagati, due alcamesi di 33 e 21 anni, il gip ha disposto l’obbligo di dimora ad Alcamo.