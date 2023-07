Rissa in cucina al ristorante, accoltellato cameriere a Termini

La vittima trasportata all'ospedale Cimino. Le sue condizioni non sono gravi

1' DI LETTURA

TERMINI IMERESE – Un cuoco cinese di 33 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio la scorsa notte a Termini Imerese. Nel corso di una lite nel ristorante giapponese Gohan, in via Garibaldi, il cuoco ha sferrato una coltellata ad un cameriere marocchino di 27 anni.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso all’ospedale Cimino dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Il taglio al collo non ha reciso la vena giugulare. Il cuoco dopo il ferimento è fuggito via.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le ricerche. Dopo qualche ora il cuoco si è costituito e si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.