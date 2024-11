Questioni economiche

PALERMO – Prima gli insulti, poi sono passati alle maniere forti. Rissa in via Civiletti a Misilmeri, in provincia di Palermo.

Lunedì 19 novembre, intorno alle 20, si sono sono affrontati tre donne di 55, 35 e 25 anni e un ventenne.

Ad avere la peggio due donne trasportate all’ospedale Buccheri La Ferla per accertamenti. Nulla di grave.

I carabinieri stanno indagando sulle cause della rissa. A scatenarla sarebbero state questioni economiche.