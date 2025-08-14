Il provvedimento dovrebbe durare 10 giorni

CATANIA – La polizia ha sospeso temporaneamente le autorizzazioni per la gestione della discoteca di uno stabilimento balneare ubicato a Catania. Si trova nella zona della scogliera e all’interno si sarebbe verificata una rissa, nel corso di una serata danzante.

Il provvedimento di sospensione, in questo caso, ha una durata di 10 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania. Il capo della polizia catanese lo ha fatto ai sensi della norma che consente all’autorità di pubblica sicurezza di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.

Il caso

Nello specifico, alcuni giorni fa i poliziotti delle Volanti sono intervenuti prima in discoteca a seguito della segnalazione di una rissa scoppiata sulla pista da ballo, rissa che al momento del loro arrivo era già terminata. Successivamente sono andati al pronto soccorso di un ospedale in città, dove era giunto un giovane che aveva riferito ai sanitari di essere stato aggredito all’interno di quella discoteca.

Gli accertamenti condotti nell’immediatezza, attraverso la visione di filmati e la raccolta di alcune testimonianze, hanno consentito ai poliziotti di ricostruire quanto accaduto. La rissa era scoppiata per motivi ritenuti dalla polizia “futili” proprio sulla pista da ballo e gli addetti alla sicurezza del locale, dopo averla sedata, avrebbero allontanato i giovani coinvolti. Uno di questi si è presentato autonomamente in ospedale, riferendo di essere stato aggredito da più soggetti con calci e pugni al volto e su tutto il corpo. Il giovane è stato refertato per contusioni varie e trauma cranico facciale.

Nessuno si è accertato delle condizioni della vittima

Gli atti redatti dalla Squadra Volanti sono poi stati trasmessi alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, che ha curato l’istruttoria per l’emissione del provvedimento di sospensione.

Tenuto conto che l’Autorità di pubblica sicurezza veglia sul mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e che, quindi, il Questore può sospendere le autorizzazioni di un pubblico esercizio se vi è una concreta situazione di pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Questo considerato che la vittima è stata allontanata dal locale senza che il gestore o un suo delegato si fossero accertati delle sue condizioni, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni per la gestione della discoteca del lido per la durata di 10 giorni.