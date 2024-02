Rissa in strada rischia di finire in tragedia: vivi per miracolo VIDEO

Fortunatamente non sono stati investiti

MILANO – Tragedia sfiorata durante una rissa in strada a Trezzano sul Naviglio, nella zona milanese. Due uomini, dopo essere scesi dalle rispettive auto e dopo un’accesa discussione, hanno iniziato a scontrarsi a suon di pugni e spintoni nonostante il flusso continuo di veicoli sulla strada.

Durante la rissa in strada passa un camion che rischia di travolgerli

Nel corso della loro disputa, come mostrano le immagini del canale “Welcome to Favelas”, hanno persino attraversato la carreggiata opposta, esponendosi al rischio di essere investiti da un camion in arrivo. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di uno dei due, che ha prontamente afferrato l’altro per tirarlo in salvo, ha evitato un esito potenzialmente tragico.



