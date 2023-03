Risse nel Catanese, eseguiti 12 avvisi orali e 10 Daspo Willy

I provvedimenti sono stati emessi dopo le indagini dei carabinieri su due aggressioni a Biancavilla

BIANCAVILLA – Oltre 20 misure di prevenzione personale sono state eseguite nei giorni scorsi dal Comando provinciale dei Carabinieri di Catanianei confronti di persone che hanno preso parte a due distinte risse a Biancavilla il 15 ottobre e l’11 novembre dello scorso anno.

Dodici avvisi orali di Pubblica Sicurezza sono stati eseguiti nei confronti di altrettante persone che furono denunciati per rissa aggravata, lesioni, minacce e danneggiamento in relazione ad uno scontro tra famiglie avvenuto il 15 ottobre 2022 prima nel quartiere Ardizzone e successivamente nell’ospedale del paese. La lite, avvenuta alla presenza di bambini e minorenni utilizzando come armi mazze da baseball e manici di scopa, sarebbe scaturita da una confidenza di una ragazza 22enne al proprio fidanzato circa presunte attenzioni che la stessa avrebbe subito dieci anni prima dallo zio.

Le disposizioni del provvedimento devono tenere una condizione conforme alla legge, la cui violazione prevede l’ applicazione della sorveglianza speciale Sempre a Biancavilla i militari hanno notificato il cosiddetto ‘Daspo Willy’ a 10 persone, tutte denunciate per rissa aggravata e lesioni. Sono ritenuti i partecipanti ad una violenta e prolungata lite tra due famiglie avvenuta l’11 novembre dello scorso anno nella centrale Piazza Roma.

Motivo della lite fu una relazione sentimentale tra un giovane di origini marocchine e una ragazza albanese osteggiata dalla famiglia di quest’ultima. Il provvedimento per ragioni di pubblica sicurezza vieta loro l’accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali pubblici e di intrattenimento del paese dove è avvenuta la rissa. In caso di violazione delle disposizioni è prevista la reclusione fino a 2 anni ed una multa fino ad 80.000 euro.