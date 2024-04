Ristori per le vittime degli incendi del 2023, entro il 7 maggio le istanze

Le istruzioni da seguire per inviare le domande al Dipartimento della Protezione civile

PALERMO – Ristori economici per le vittime degli incendi dell’estate 2023, entro il 7 maggio le istanze alla Protezione civile della Regione Sicilia. L’annuncio è stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo.

“In conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani – si legge nel comunicato -, con deliberazione del Cdm, è stato dichiarato lo stato di emergenza e conferito al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, le prime disposizioni per fronteggiare l’emergenza”.

Per dare seguito alle misure di sostegno nei confronti della popolazione e delle attività economiche che hanno registrato dei danni, è stato individuato il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana come ente preposto all’esercizio delle attribuzioni gestionali di natura tecnica, amministrativa e contabile.

Per procedere alla stima delle risorse necessarie per un primo immediato sostegno, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione ha disposto che tutti coloro che hanno subito danni, per l’eventuale riconoscimento del contributo, compilino la nuova modulistica B1 e C1, disponibile a questa pagina.

I moduli dovranno essere compilati e trasmessi entro martedì 7 maggio 2024. Nel comunicato si precisa che “solo le richieste presentate attraverso la suddetta modulistica B1 e C1, potranno essere istruite per l’ammissibilità del contributo, in quanto le richieste già trasmesse, meramente ricognitive, non possiedono i requisiti di validità”.

Ogni ritardo rispetto alla scadenza sopra riportata, o irregolarità nella compilazione, potranno causare mancato riconoscimento di eventuali contributi ai privati. Le istanze, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate tramite invio con posta elettronica certificata (pec: protezionecivile@cert.comune.palermo.it), entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 07 maggio 2024.

Le schede pervenute oltre i termini di scadenza saranno prese in carico con riserva. La presentazione delle istanze non costituisce un riconoscimento automatico di eventuali contributi, o di titolo per il risarcimento dei danni subiti, a carico della Finanza Pubblica. Per ogni necessità di chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio per la Protezione Civile e l’Edilizia Percolante, sito presso il Polo Tecnico di Via Ausonia n. 69 tel. 091.7401452.