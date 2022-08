Rita Dalla Chiesa si candida, la Rai sospende la serie sul generale

La figlia di Carlo Alberto si candida con Forza Italia

ROMA – Stop alla fiction “Il nostro generale”, su Carlo Alberto Dalla Chiesa. La decisione – secondo quanto si apprende – è stata presa dalla Rai, dopo la scelta della figlia Rita Dalla Chiesa di candidarsi alle elezioni per Forza Italia.

Il rinvio della miniserie in quattro puntate, che doveva andare in onda su Rai1 dall’11 settembre, è stato deciso, insieme a quello della conferenza stampa di presentazione, sulla base del regolamento sulla par condicio varato dalla Commissione di Vigilanza, in osservanza della legge.

La fiction è dedicata al generale Dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini. Il protagonista è Sergio Castellitto, mentre la regia è di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin. Nessun rinvio, invece, per la replica della vecchia serie “Il generale Dalla Chiesa” con Giancarlo Giannini, che dovrebbe andare in onda il 3 settembre.