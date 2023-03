Ritiro Palermo, Broh si ferma anzitempo in allenamento

Secondo giorno di allenamenti per i rosa nel centro sportivo del Girona

Secondo giorno di ritiro al centro sportivo “La Vinya” del Girona FC per il Palermo allenato da Eugenio Corini.

Doppia seduta per i rosanero mercoledì 22 marzo. Al mattino i siciliani ospiti in Spagna hanno svolto in campo un lavoro di attivazione e mobilità, possessi palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva e partite a pressione, mentre nel pomeriggio attivazione e circuit training in palestra.

Il centrocampista Jeremie Broh, a scopo precauzionale, ha interrotto in anticipo rispetto al resto del gruppo l’allenamento mattutino.